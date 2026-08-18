Η Άρσεναλ δημοσίευσε βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του Χρήστου Τζόλη από τον τελικό του Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Άρσεναλ πανηγύρισε την Κυριακή (16/8) τον πρώτο της τίτλο για τη σεζόν 2026/27 στην Αγγλία, καθώς επικράτησε με 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP, μοιράζοντας δύο ασίστ στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων»

Η Άρσεναλ ανέβασε στα social media βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα διεθνή, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση: «Ο ήχος του Τζόλη».