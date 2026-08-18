· ΠΑΟΚ

Με το μυαλό στη Μπραν ο ΠΑΟΚ

Η ομάδα του «Δικέφαλου» προσπαθεί να αφήσει πίσω της τους τριγμούς που δημιούργησε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μπραν.

Με το μυαλό στη Μπραν ο ΠΑΟΚ
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Με φουλ ρυθμούς συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Μπραν.

Η ομάδα του «Δικεφάλου» προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα έγιναν από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και να αφοσιωθούν στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Πέμπτης, με τον Λίσι να προσπαθεί να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποιώντας τρέξιμο στο γήπεδο. Ο Τάχα Άλι ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος μαζί με την ομάδα.

Την Τετάρτη (19.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά.

Στις 12:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, ενώ η συνέντευξη Τύπου των Βέλγων θα πραγματοποιηθεί στις 18:45.

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