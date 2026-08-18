Ναΐρ Τικνιζιάν: Η διαδρομή του Αρμένιου μπακ από τη Ρωσία στην κορυφή

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν είναι ένας ποδοσφαιριστής που από μικρή ηλικία έμαθε πως τίποτα δεν χαρίζεται και κάθε βήμα προς την κορυφή απαιτεί προσπάθεια και θυσίες.

Ο 27χρονος μπακ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρωσία, έχοντας όμως αρμενικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και η ποδοσφαιρική του διαδρομή βασίστηκε από νωρίς στην πειθαρχία, την εργατικότητα και την απόλυτη αφοσίωση στον στόχο του.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη, σε μια ομάδα της γειτονιάς του, πριν μετακινηθεί στη Λοκομοτίβ Αγίας Πετρούπολης. Εκεί παρέμεινε για πέντε χρόνια και συνδέθηκε στενά με τον προπονητή του, Αλεξάντερ Βαλερίεβιτς Τσελπάνοφ. Ο τελευταίος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Από περίπου επτά ετών ο Τικνιζιάν προπονούνταν μαζί με παιδιά έως και τρία χρόνια μεγαλύτερά του. Η ένταση ήταν μεγαλύτερη και υπήρχαν στιγμές που η πίεση ήταν τέτοια ώστε δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, τον βοήθησε να καταλάβει από νωρίς πως η επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά και θυσίες.

Οι συνεχείς προπονήσεις, τα τουρνουά και τα ταξίδια τον ανάγκασαν να ωριμάσει νωρίς. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στη Μόσχα και εγκαταστάθηκε σε οικοτροφείο, μακριά από τους γονείς του, προκειμένου να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Το «όχι» στη Ζενίτ

Παρότι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης διέθετε μία από τις πιο φημισμένες ακαδημίες της Ρωσίας, ο Τικνιζιάν αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Σε ηλικία περίπου δέκα ετών κλήθηκε αρκετές φορές για δοκιμές, όμως δεν αισθανόταν άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Ο ίδιος θεωρούσε πως στη Λοκομοτίβ Αγίας Πετρούπολης είχε μεγαλύτερο ρόλο, μπορούσε να ξεχωρίσει και να αναπτύξει περισσότερο τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Ο Τσελπάνοφ στήριξε την επιλογή του, καθώς και ο ίδιος πίστευε πως στη Λοκομοτίβ ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα είχε περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθεί.

Ο Τικνιζιάν θεωρούσε πως στη Ζενίτ οι νεαροί ποδοσφαιριστές ακολουθούσαν περισσότερο συγκεκριμένα καλούπια. Έτσι, παρέμεινε στη Λοκομοτίβ, πριν στα 14 του μετακομίσει στη Μόσχα για την ΤΣΣΚΑ.

Η αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο ήταν απόλυτη. Την ώρα που άλλα παιδιά επέλεγαν τη διασκέδαση ή την ξεκούραση, εκείνος προτιμούσε να βρίσκεται στο γήπεδο. Από μικρός είχε ξεκάθαρους στόχους και δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παρασυρθεί από όσα συνέβαιναν γύρω του. Όταν του πρότειναν να καπνίσει ή να πιει, αρνήθηκε, καθώς γνώριζε τι ήθελε να πετύχει.

Ο άνθρωπος που τον σημάδεψε

Ο Αλεξάντερ Τσελπάνοφ ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια για την ποδοσφαιρική εξέλιξη του Τικνιζιάν. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε στις προπονήσεις. Ο προπονητής της Λοκομοτίβ Αγίας Πετρούπολης τον καθοδήγησε, τον στήριξε στις αποφάσεις του και τον βοήθησε να αναπτύξει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του στην απόφαση να μην ενταχθεί στη Ζενίτ, καθώς θεωρούσε πως στη Λοκομοτίβ μπορούσε να έχει μεγαλύτερο ρόλο. Ακόμη και σήμερα οι δύο άνδρες διατηρούν στενή επικοινωνία, αποτυπώνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Η ευκαιρία στην ΤΣΣΚΑ

Η μεγάλη ευκαιρία για τον Τικνιζιάν ήρθε στην ακαδημία της ΤΣΣΚΑ. Ο Βίκτορ Γκοντσαρένκο τον πήρε στα προπονητικά καμπ της πρώτης ομάδας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βρεθεί δίπλα σε έμπειρους και καταξιωμένους ποδοσφαιριστές.

Η πίεση ήταν μεγάλη, όμως η συγκεκριμένη εμπειρία τον βοήθησε να αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή στην κριτική και να γίνει πιο δυνατός ψυχολογικά. Το πλήρες ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα απέναντι στην Αχμάτ, όπου συμμετείχε στη δημιουργία του γκολ, αποτέλεσε σημείο καμπής.

Ύστερα από δυόμισι χρόνια προπονήσεων με την πρώτη ομάδα, ο Τικνιζιάν κατάλαβε πως βρισκόταν στον σωστό δρόμο. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Λοκομοτίβ, μια ομάδα που γνώριζε από παιδί και την οποία κάποτε θαύμαζε από απόσταση.

Παρά την εξέλιξή του, παρέμεινε ένας άνθρωπος που προτιμά να δουλεύει αθόρυβα και να αποδεικνύει την αξία του μέσα στο γήπεδο. Ευαίσθητος στην κριτική, αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένος, έχει διαμορφώσει έναν χαρακτήρα που βασίζεται στην πειθαρχία, την εργατικότητα και την πίστη στον στόχο.

Η οικογένεια και η στήριξη της μητέρας του

Η οικογένεια αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της διαδρομής του. Ο Τικνιζιάν έχει Αρμένιο πατέρα και Ρωσίδα μητέρα και μεγάλωσε στη ρωσική κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς δεσμούς με τις αρμενικές ρίζες του.

Οι γονείς του έχουν χωρίσει, ενώ έχει και μία αδελφή, τη Μαργαρίτα. Ο πατέρας του κατάγεται από το Ποκρ Μαντάς και μέσω εκείνου ο Τικνιζιάν διατήρησε την επαφή με την αρμενική πλευρά της οικογένειάς του.

Καθοριστική, ωστόσο, ήταν η παρουσία της μητέρας του. Εκείνη τον συνόδευε στις προπονήσεις και στα τουρνουά και τον στήριζε όταν οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου αυξάνονταν. Η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα σημαντική και όταν, σε ηλικία 14 ετών, εκείνος μετακόμισε στη Μόσχα για την ΤΣΣΚΑ.

Η επιλογή της Αρμενίας

Η απόφαση του Τικνιζιάν να αγωνιστεί με την εθνική Αρμενίας δεν ήταν εξαρχής δεδομένη. Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ρωσίας και περίμενε την ευκαιρία να κληθεί στην ανδρική ομάδα.

Όταν διαπίστωσε πως δεν υπολογιζόταν άμεσα, άρχισε να εξετάζει διαφορετικά το μέλλον του. Παράλληλα, η αρμενική καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση.

Οι συζητήσεις με την οικογένειά του, αλλά και η επικοινωνία του με τον Έντουαρντ Σπερτσιάν, συνέβαλαν στην επιλογή του. Το 2023 αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της Αρμενίας, θεωρώντας πως εκεί μπορούσε να προσφέρει και να πετύχει.

Την περσινή χρονιά ο Τικνιζιάν έκανε για πρώτη φορά το βήμα εκτός Ρωσίας, αγωνιζόμενος στον Ερυθρό Αστέρα. Στη Σερβία κατάφερε να κατακτήσει τα πρώτα του τρόπαια, συνεχίζοντας μία πορεία που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Αγίας Πετρούπολης και χτίστηκε πάνω στην πειθαρχία, την εργατικότητα και την απόλυτη αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο.