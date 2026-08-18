· Ερυθρός Αστέρας

Και επίσημα στον πάγκο του Αστέρα ο Κάλινιτς

Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε πως ο Νίκολα Κάλινιτς, από την νέα σεζόν, θα βρίσκεται στο πλευρό του Ιμπόν Ναβάρο.

Και επίσημα στον πάγκο του Αστέρα ο Κάλινιτς
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Αλλαγή σελίδας στην καριέρα του Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος μετά από μία εξαιρετική καριέρα στα παρκέ, κρέμασε τη φανέλα του και είναι έτοιμος να φορέσει το κουστούμι του προπονητή.

Ο βετεράνος, πλέον, παίκτης ξεκινάει την προπονητική του καριέρα, με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα να ανακοινώνει την πρόσληψή του στο staff του Ιμπόν Ναβάρο.

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