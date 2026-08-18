Και επίσημα στον πάγκο του Αστέρα ο Κάλινιτς

Αλλαγή σελίδας στην καριέρα του Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος μετά από μία εξαιρετική καριέρα στα παρκέ, κρέμασε τη φανέλα του και είναι έτοιμος να φορέσει το κουστούμι του προπονητή.

Ο βετεράνος, πλέον, παίκτης ξεκινάει την προπονητική του καριέρα, με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα να ανακοινώνει την πρόσληψή του στο staff του Ιμπόν Ναβάρο.