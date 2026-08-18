Ξεπέρασε τα 15.000 διαρκείας ο Παναθηναϊκός -3.000 ακόμα για τον Βοτανικό

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού, με την ομάδα του «τριφυλλιού» να ενημερώνει πως ήδη έχουν «φύγει» πάνω από 15.000 διαρκείας. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτοι 18.000 θα είναι αυτοί που θα έχουν την απόλυτη προτεραιότητα για να «κλείσουν» θέση στο νέο γήπεδο των «πράσινων» στο Βοτανικό, από την σεζόν 2027/2028.

Η διάθεση είναι άκρως ικανοποιητική και μάλιτα στις θύρες 17Α και 17Β έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις, με την τιμή του διαρκείας στα συγκεκριμένα τμήματα του γηπέδου να ανέρχεται στα 280 ευρώ.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της προτεραιότητας είναι να διαθέτουν την ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους όρους που έχει γνωστοποιήσει η «πράσινη» ΠΑΕ.

Την ίδια ώρα ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του για το ματς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση την Τρίτη στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30), για τα playoffs του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Η επόμενη προπόνηση του Τριφυλλιού είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη».