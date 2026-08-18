· Ολυμπιακός

Με δακρυσμένα μάτια ο Τικνιζιάν: «Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για όλους σας στο γήπεδο»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Ερυθρό Αστέρα.

Με δακρυσμένα μάτια ο Τικνιζιάν: «Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για όλους σας στο γήπεδο»
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίρ Τικνιζιάν, με τον Αρμένιο αμυντικό να αποχαιρετά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον Ερυθρό Αστέρα. Με τους ανθρώπους του οποίου συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα, όπως φαίνεται, παρά το μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε στο Βελιγράδι.

Ο αποχαιρετισμός ήταν εξαιρετικά συγκινητικός με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, καθώς αποχαιρετούσε την ομάδα.

«Κλαίω γιατί πάντα ήμουν ειλικρινής εδώ... Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για οποιονδήποτε στο γήπεδο. Δεν πήγαν πάντα όλα όπως θα έπρεπε, αλλά σας ευχαριστώ, ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους...», ήταν τα λόγια του στους πρώην, πλέον, συμπαίκτες του.

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