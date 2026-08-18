Καραλής και Τεντόγλου έπιασαν ξανά δουλειά (pic)

Με story του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε πως επέστρεψε και πάλι στις προπονήσεις παρέα με τον κολλητό του.

Καραλής και Τεντόγλου έπιασαν ξανά δουλειά (pic)
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Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μια ακόμα φορά την Ευρώπη να… υποκλιθεί στις… πτήσεις τους και χωρίς να χάσου χρόνο επέστρεψαν και πάλι στις προπονήσεις, εν όψει των σημαντικών υποχρεώσεων που έχουν μπροστά τους.

Ο Καραλής δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram παρέα με τον φίλο του Μίλτο, όπου φαίνεται να έχουν επιστρέψει κανονικά σε ρυθμούς προπόνησης γράφοντας: “Πίσω στη δουλειά”

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