Ολυμπιακός: «Όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τικνιζιάν

Μετά τον Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν, ολοκληρώνοντας μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα προβλέπει ποσό 5 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους. Ο Αρμένιος αμυντικός πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πειραιωτών, μιλώντας με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τη νέα του ομάδα και υπογραμμίζοντας πως θέλει να αφήσει τις πράξεις του μέσα στο γήπεδο να μιλήσουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ναΐρ Τικνιζιάν:

«Αισθάνομαι καταπληκτικά. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Πριν από έναν χρόνο ήρθα στον καλύτερο σύλλογο της Σερβίας και σήμερα βρίσκομαι στον καλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης.

Δύο χρόνια πριν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, κάτι που αποτέλεσε μεγάλο επίτευγμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον σύλλογο. Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή, πρέπει να ανταποκρίνεσαι σε όλες τις προσδοκίες, τόσο των φιλάθλων όσο και της διοίκησης.

Τώρα δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το τι θα κάνω εδώ. Θέλω απλά να δείχνω τις ικανότητές μου στο γήπεδο και να είμαι χρήσιμος για την ομάδα.

Όλοι γνωρίζουν τον Ολυμπιακό στη Σερβία. Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν μια ισχυρή, αδερφική σχέση. Πριν έρθω στον Ολυμπιακό μίλησα στον Μάρκο Αρναούτοβιτς και στους πρώην συμπαίκτες μου στον Ερυθρό Αστέρα και όλοι, με μία φωνή, έλεγαν ότι είναι μια καταπληκτική επιλογή, ένας σπουδαίος σύλλογος και μια ωραία πόλη.

Δεν άκουσα κανένα αρνητικό σχόλιο από κανέναν. Όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια για αυτόν τον σύλλογο.

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου με τον εξής τρόπο: είμαι πάντα αποφασισμένος να κερδίσω, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που έχουμε απέναντί μας. Πάντα προσπαθώ να δίνω το μέγιστο. Ξέρω ότι το δυνατό μου στοιχείο είναι η κίνησή μου.

Είμαι συνεχώς προσηλωμένος στην αντίπαλη εστία, παρόλο που αγωνίζομαι στη θέση του αριστερού μπακ. Πάντα προσπαθώ να είμαι ενεργός στο γήπεδο και αυτή η ενεργητικότητα είναι χρήσιμη για την ομάδα. Ελπίζω να διατηρήσω αυτή την τάση και εδώ.

Αν ερχόμουν από άλλη ομάδα και όχι από τον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον δεν θα ήμουν έτοιμος για αυτή την πίεση και τις προσδοκίες όλων όσοι έχουν σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Επειδή, όμως, ήρθα από ένα μέρος που επίσης έχει πίεση, με φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι και απαιτήσεις από εσένα σε κάθε αγώνα, νομίζω πως είμαι έτοιμος και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πού βρίσκομαι.

Γι' αυτό θέλω να περάσω από τα λόγια στην πράξη. Εύχομαι να κερδίσουμε τον τίτλο αυτή τη χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο Europa League.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Instagram. Είναι πολύ ευχάριστο για εμένα το γεγονός ότι ο κόσμος με καλωσορίζει με αυτά τα θετικά συναισθήματα. Αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο και με κάνει να καταλαβαίνω ότι έχω έρθει στο σωστό μέρος.

Όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να μιλάω πολύ, αλλά θέλω να αρχίσω να δείχνω πράγματα στο γήπεδο».