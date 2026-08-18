Το συγκινητικό μήνυμα του Τάισον σε Κωνσταντέλια: «Ο κόσμος είναι δικός σου»

Με εάν συγκλονιστικό μήνυμα στα social media ο Τάισον είπε το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και πήρε μια σπουδαία μεταγραφή στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας παίκτης βρέθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του και λίγο αργότερα ο Βραζιλιάνος παίκτης με ένα άκρως συγκινησιακό μήνυμα είπε το δικό του «αντίο» στον «Ντέλια», ευχαριστώντας τον Θεό που τους έκανε συμπαίκτες.

Αναλυτικά:

«Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου! Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα.

Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ, θα σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη και από μακριά, θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.

Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ!

Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!»