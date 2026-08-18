· Παναθηναϊκός

Ο Μίλκε στην Χράντετς Κράλοβε

Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η τσέχικη ομάδα λίγο πριν τις «μάχες» της με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μίλκε στην Χράντετς Κράλοβε
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Η αντίστροφη μέτρηση πριν από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, φτάνει στο τέλος της και η ομάδα της Τσεχίας προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Η Χράντετς ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Σλοβάκου σέντερ μπακ Φίλιπ Μίλκε, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή.

Ο Μίλκε προέρχεται από την Προμπρεζόβα, όπου κατέγραψε 64 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Σλοβακίας, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της χώρας του.

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