Ο Μίλκε στην Χράντετς Κράλοβε

Η αντίστροφη μέτρηση πριν από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, φτάνει στο τέλος της και η ομάδα της Τσεχίας προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Η Χράντετς ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Σλοβάκου σέντερ μπακ Φίλιπ Μίλκε, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή.

Ο Μίλκε προέρχεται από την Προμπρεζόβα, όπου κατέγραψε 64 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Σλοβακίας, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της χώρας του.