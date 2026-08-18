Ο Ονδουριανός μεσοαμυντικός επισκέφθηκε την Allwyn Arena, υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, γνώρισε το νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι και μίλησε στην κάμερα του AEK TV για όλα όσα φιλοδοξεί να πετύχει με τη νέα του ομάδα.

«Ονειρεύομαι να ζήσω πολλές εμπειρίες, να κατακτήσω πολλούς τίτλους και να σταθώ στο ύψος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πάντα παλεύει για να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, να διεκδικεί το Champions League και να αγωνίζεται στην Ευρώπη», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ώστε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να παίξει στο Champions League. Θα προσπαθήσουμε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να είμαστε πάντα εκεί και ελπίζουμε να καταφέρουμε να προκριθούμε».