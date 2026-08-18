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Sold out στο Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: «Να γίνει κόλαση, να μην σας μείνει φωνή!»

Sold out στην πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League, καθώς εξαντλήθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια.

Βαγγέλης Πάτας

Sold out στο Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: «Να γίνει κόλαση, να μην σας μείνει φωνή!»
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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των οπαδών της Λέφσκι Σόφιας ενόψει της αποψινής (18/08) αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League.

Η αυξημένη ζήτηση για τα εισιτήρια οδήγησε τους Βούλγαρους στην εξασφάλιση 2.000 επιπλέον εισιτηρίων για τους φιλάθλους τους, τα οποία επίσης έγιναν ανάρπαστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πρωταθλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι είναι sold out, καθώς δεν έχει απομείνει διαθέσιμο εισιτήριο από αυτά που είχαν στη διάθεσή τους οι φίλοι της Λέφσκι Σόφιας, η οποία σε μήνυμα της ανέφερε: «Η Λέφσκι βρίσκεται προ των πυλών ενός ιστορικού γεγονότος. Ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι αγώνας-σταθμός στην ιστορία... Nα γίνει κόλαση, να μην μείνει σε κανέναν φίλαθλο φωνή!»

Το «Βασίλ Λέφσκι», λοιπόν, αναμένεται να είναι κατάμεστο το βράδυ, με περίπου 39.000 οπαδούς της Λέφσκι και 2.000 φίλους της ΑΕΚ στις εξέδρες.

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