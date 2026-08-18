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Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ

Δείτε το βίντεο με την ανάλυση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ.

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο στην League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί στη φυσική έδρα των πρωταθλητών Βουλγαρίας, αλλά στο «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά πάνω από 40.000 θεατές, καθώς έχει ανακοινωθεί sold out.

Η ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης μας προτείνουν ακόμα μια… ψαγμένη επιλογή, στηριζόμενοι στον αγωνιστικό ρυθμό, ο οποίος είναι καθοριστικός αυτή την εποχή, με στόχο το τέταρτο σερί ταμείο.

Η πρόταση της ημέρας (18/08)

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Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ

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