· Περιστέρι

Συνεχίζει στο Περιστέρι ο Παπαδάκης

Η ομάδα των δυτικών συνοικιών ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κώστα Παπαδάκη. 

Συνεχίζει στο Περιστέρι ο Παπαδάκης
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Ο Κώστας Παπαδάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στο Περιστέρι Betsson, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμη μία σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπαδάκη για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 28χρονος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προκειμένου το Περιστέρι Betsson να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Κώστας Παπαδάκης σε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 5.57 πόντους ανά αγώνα και 1.83 ριμπάουντ, σε 12.31 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη έχοντας 1 ριμπάουντ σε 8.02 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 12.23 λεπτά και δεν σκόραρε, ενώ είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 5 παιχνίδια έχοντας 3.6 πόντους ανά αγώνα, 1.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 13.2 λεπτά συμμετοχής».

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