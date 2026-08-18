ΠΑΟΚ: Το «αντίο» του Κωνσταντέλια στους συμπαίκτες του πριν την αναχώρηση για τη Ντόρτμουντ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία κι αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο και το αγωνιστικό τμήμα πριν ταξιδέψει στη Γερμανία.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (18/08) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος. Ο Κωνσταντέλιας έχει πλέον μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ:
Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ προσπαθεί να αφήσει πίσω της τους τριγμούς που δημιούργησε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Πέμπτης (20/08) με τη Μπραν, για τα playoffs του Conference League.
Την Τετάρτη (19/08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι, διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, ενώ εκείνη των Νορβηγών θα πραγματοποιηθεί στις 18:45.