ΠΑΟΚ: Το «αντίο» του Κωνσταντέλια στους συμπαίκτες του πριν την αναχώρηση για τη Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (18/08) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος. Ο Κωνσταντέλιας έχει πλέον μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ:

Photo 1/3 Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του Πηγή: PAOK FC Photo 2/3 Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του Πηγή: PAOK FC Photo 3/3 Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του Πηγή: PAOK FC

Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ προσπαθεί να αφήσει πίσω της τους τριγμούς που δημιούργησε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Πέμπτης (20/08) με τη Μπραν, για τα playoffs του Conference League.

Την Τετάρτη (19/08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι, διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, ενώ εκείνη των Νορβηγών θα πραγματοποιηθεί στις 18:45.