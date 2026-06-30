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Μουντιάλ 2026: Προβλήματα για την Αγγλία ενόψει Κονγκό

Εκτός προπόνησης της Εθνικής Αγγλίας έμειναν οι Κουάνσα και Τζέιμς, μία μέρα πριν την αναμέτρηση με το Κονγκό για τους «32» του Μουντιάλ.

Μουντιάλ 2026: Προβλήματα για την Αγγλία ενόψει Κονγκό
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Με δύο σημαντικές απουσίες πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Eθνικής Αγγλίας, καθώς οι Τζάρελ Κουάνσα και Ρις Τζέιμς συνέχισαν τα προγράμματα αποκατάστασης των τραυματισμών τους.

Ο Κουάνσα ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο, το οποίο αποκόμισε στη νίκη των «Τριών Λιονταριών» με 2-0 επί του Παναμά, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη, ο Τζέιμς δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναμά, καθώς είχε τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας (0-0) απέναντι στην Γκάνα στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), αμφότεροι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά.

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Μουντιάλ 2026: Προβλήματα για την Αγγλία ενόψει Κονγκό

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