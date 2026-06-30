Μουντιάλ 2026: Προβλήματα για την Αγγλία ενόψει Κονγκό

Με δύο σημαντικές απουσίες πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Eθνικής Αγγλίας, καθώς οι Τζάρελ Κουάνσα και Ρις Τζέιμς συνέχισαν τα προγράμματα αποκατάστασης των τραυματισμών τους.

Ο Κουάνσα ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο, το οποίο αποκόμισε στη νίκη των «Τριών Λιονταριών» με 2-0 επί του Παναμά, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη, ο Τζέιμς δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναμά, καθώς είχε τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας (0-0) απέναντι στην Γκάνα στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), αμφότεροι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά.