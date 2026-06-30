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Μπαρτσελόνα: Παρελθόν και επίσημα οι Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους Τόμας Σατοράνσκι και Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Μπαρτσελόνα: Παρελθόν και επίσημα οι Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ
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Σε αναδιάρθρωση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχωρά η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας της με τους Τόμας Σατοράνσκι και Γουίλι Ερναγκόμεθ.

Ο Τσέχος γκαρντ αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» ύστερα από πολυετή παρουσία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε επτά τίτλους.

Από την πλευρά του, ο Γουίλι Ερναγκόμεθ ολοκληρώνει τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα, έχοντας την περασμένη σεζόν μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση για τον Σατοράνσκι:

«Το συμβόλαιο μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του παίκτη Τόμας Σατοράνσκι λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου. Με αυτές τις γραμμές, η Μπαρτσελόνα θέλει να τον ευχαριστήσει δημόσια για τη συμμετοχή του στην Μπάρτσα και του εύχεται καλή τύχη στο μέλλον. Ο «Σάτο» υπήρξε παράδειγμα σωματικής θυσίας και προσπάθειας, επιδεικνύοντας πάντα το ανταγωνιστικό πνεύμα που τον χαρακτηρίζει. Αποχαιρετά τον σύλλογο με επτά τίτλους στη λίστα του: το Πρωτάθλημα του 2023, το Σούπερ Καπ του 2015 και τα Πρωταθλήματα Καταλονίας του 2014, 2015, 2022, 2023 και 2024.

Ο Τσέχος πόιντ γκαρντ, ο οποίος ήταν στην Μπάρτσα μεταξύ 2014 και 2016, έφυγε για το NBA έχοντας παίξει 150 αγώνες με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα. Επέστρεψε μετά από έξι χρόνια για να ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του στην Μπάρτσα, η οποία διήρκεσε τέσσερις σεζόν (2022-26). Σε αυτό το διάστημα έχει παίξει 315 ακόμη αγώνες και έχει διατελέσει ο κύριος διευθυντής αγώνων της ομάδας. Ήταν ο τωρινός παίκτης της ομάδας με τις περισσότερες σεζόν στην ομάδα και πέρυσι ήταν αρχηγός. Συνολικά, έχει παίξει 465 παιχνίδια με τον αριθμό «13» στην πλάτη του: 229 στο Πρωτάθλημα, 207 στην Ευρωλίγκα, 11 στο Κύπελλο, 10 στο Πρωτάθλημα Καταλονίας και 8 στο Σούπερ Καπ.

Είναι επίσης ο παίκτης στην ιστορία της Μπάρτσα με τις περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγκα (888 σε 207 παιχνίδια, 4,2 ανά παιχνίδι) και ο δεύτερος με τις περισσότερες ασίστ στην ACB (925 σε 229 παιχνίδια, 4,0).

Αποχαιρετά τον σύλλογο με επτά τίτλους στη λίστα του: το Πρωτάθλημα του 2023, το Σούπερ Καπ του 2015 και τα Πρωταθλήματα Καταλονίας του 2014, 2015, 2022, 2023 και 2024».

Η ανακοίνωση για τον Ερνανγκόμεθ:

«Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2026/27, όταν το συμβόλαιό του λήξει την Τρίτη 30 Ιουνίου. Ο σύλλογος εκτιμά τη συμμετοχή του στην Μπάρτσα και του εύχεται καλή τύχη στο μέλλον.

Ο σέντερ της Μαδρίτης έφτασε στην Μπάρτσα το καλοκαίρι του 2023 από το NBA, όπου πέρασε επτά σεζόν. Ως Μπλαουγκράνα, έχει παίξει συνολικά 238 αγώνες μεταξύ της Endesa League (112), της Euroleague (111), της Καταλανικής Λίγκας (7), του Κυπέλλου (6) και του Ισπανικού Σούπερ Καπ (2)».

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