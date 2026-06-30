Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε τον ΝτέΒιον Χάρμον

Την απόκτηση του ΝτέΒιον Χάρμον ανακοίνωσε η Δόξα Λευκάδας, παρουσιάζοντας τον νέο της παίκτη μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Ο 24χρονος Τεξανός γκαρντ (1,88 μ.) προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα της Φινλανδίας, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κατάγια, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέτρησε 28,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 31 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σε σύνολο 21 αναμετρήσεων.

Εξίσου παραγωγικός ήταν και στα playoffs, όπου ολοκλήρωσε την παρουσία του με 26,1 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ ανά παιχνίδι σε 18 συμμετοχές.

Το βίντεο με την ανακοίνωση του Χάρμον: