· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αποκτά τον Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ

Κίνηση για το μέλλον απ’ το «τριφύλλι», με τον 19χρονο Αλβανό μέσο της αγγλικής ομάδας – Το πλάνο είναι να δοθεί δανεικός. 

Παναθηναϊκός: Αποκτά τον Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ
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Το σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού έχει ξεχωρίσει τον νεαρό διεθνή Αλβανό, Αϊντόν Σέχου. Ο 19χρονος που αγωνίζεται με την Ελπίδων της γειτονικής χώρας, ανήκει στην αγγλική Χαλ. Οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει τις επαφές και το deal είναι έτοιμο να «κλειδώσει».

Ο Σέχου αγωνίζεται κυρίως ως δημιουργικό χαφ, όμως παίζει με ευχέρεια σε όλες τις θέσεις του άξονα της μεσαίας γραμμής. Θεωρείται σημαντικό ταλέντο και γι’ αυτό ο Παναθηναϊκός προχωρά την συμφωνία απόκτησής του.

Ο παίκτης της Χαλ αναμένεται να υπογράψει, με το «τριφύλλι» να ξοδεύει ένα ποσό που θα φτάσει κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Με προοπτική για το μέλλον, καθώς το πλάνο για τον παίκτη είναι να παραχωρηθεί αμέσως δανεικός για να αγωνίζεται.

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