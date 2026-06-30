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ΑΕΚ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA για παραβίαση του cost control

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 500 χιλιάδων ευρώ από την UEFA για παραβίαση του cost control.

ΑΕΚ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA για παραβίαση του cost control
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Πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην ΑΕΚ, λόγω παραβίασης του κανονισμού cost control, καθώς οι δαπάνες για το αγωνιστικό τμήμα μέσα στο 2025 ξεπέρασαν το επιτρεπόμενο όριο σε σχέση με τα έσοδα του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη κύρωση χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς η Ένωση επηρεάστηκε σημαντικά από την απουσία της από τη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γεγονός που στέρησε πολύτιμα έσοδα. Την ίδια στιγμή, η ομάδα διατήρησε υψηλό μισθολογικό κόστος, με συμβόλαια όπως εκείνα των Αντονί Μαρσιάλ, Έρικ Λαμέλα και Ρομπέρτο Περέιρα.

Παρά το πρόστιμο, η ΑΕΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες με τις μικρότερες κυρώσεις μεταξύ όσων τιμωρήθηκαν για την ίδια παράβαση. Συγκεκριμένα, έλαβε το δεύτερο χαμηλότερο πρόστιμο μετά τη Νις (450.000 ευρώ), ενώ σύλλογοι όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, το Στρασβούργο και η Άστον Βίλα τιμωρήθηκαν με αισθητά μεγαλύτερα ποσά. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες αντιμετώπισαν και επιπλέον περιορισμούς στις ευρωπαϊκές τους λίστες.

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