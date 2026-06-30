· Γερμανία

Μουντιάλ 2026: «Κανένας δεν ήθελε να εκτελέσει το έκτο πέναλτι της Γερμανίας»

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές αρνήθηκαν να αναλάβουν την εκτέλεση του έκτου πέναλτι της Γερμανίας στο χτεσινό παιχνίδι με την Παραγουάη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Bild» και «Kicker».

Μουντιάλ 2026: «Κανένας δεν ήθελε να εκτελέσει το έκτο πέναλτι της Γερμανίας»
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Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις και η κριτική στη Γερμανία, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον γερμανικό Τύπο να αποκαλύπτει νέα στοιχεία για όσα εκτυλίχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Παραγουάη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Bild» και «Kicker», στο εσωτερικό της Εθνικής ομάδας επικράτησε ένταση, καθώς ορισμένοι ποδοσφαιριστές φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την εκτέλεση του έκτου πέναλτι.

Όπως αναφέρεται, ο Κίμιχ ζήτησε δύο φορές από τον Γκορέτσκα να εκτελέσει, ωστόσο εκείνος δεν αποδέχθηκε την ευθύνη. Τελικά, την εκτέλεση ανέλαβε ο Τα, ο οποίος αστόχησε, με αποτέλεσμα η Παραγουάη να πάρει την πρόκριση για τη φάση των «16».

Ο αποκλεισμός αυτός προστίθεται σε μια σειρά απογοητευτικών παρουσιών της Γερμανίας στα τελευταία Μουντιάλ, ενώ αποτελεί και την πρώτη φορά που η «Μάνσαφτ» γνωρίζει ήττα σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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