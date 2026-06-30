· Ιαπωνία

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων της Premier League ο Σουζούκι»

Άστον Βίλα και Λιντς ενδιαφέρονται για την περίπτωση του τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, Σουζούκι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία.

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων της Premier League ο Σουζούκι»
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Παρά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας από τη φάση των «16» του Μουντιάλ, η συνολική της παρουσία στη διοργάνωση κρίνεται θετική, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους.

Ένας εξ αυτών είναι ο 23χρονος τερματοφύλακας, Σουζούκι, ο οποίος εντυπωσίασε με τις επεμβάσεις του κάτω από τα δοκάρια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Ιάπωνας γκολκίπερ βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο ομάδων της Premier League, με τη Λιντς να έχει ξεκινήσει επαφές με την Πάρμα για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Άστον Βίλα, ενώ η ιταλική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί μόνο με ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο εκτιμάται πως αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

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