Ολυμπιακός: Στη Ρίο Άβε με νέο δανεισμό ο Γκουστάβο Μάνσα

Παίκτης της Ρίο Άβε θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Γκουστάβο Μάνσα, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε την ανανέωση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» τον Σεπτέμβριο του 2025 από τη Φορταλέζα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε οκτώ συμμετοχές, πριν παραχωρηθεί δανεικός στη Ρίο Άβε κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Στην πορτογαλική ομάδα ο Μάνσα άφησε θετικές εντυπώσεις, πραγματοποιώντας 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Οι εμφανίσεις του έπεισαν τους ανθρώπους της Ρίο Άβε να διατηρήσουν τον Βραζιλιάνο στόπερ στο ρόστερ τους, με τον Ολυμπιακό να συναινεί σε νέο μονοετή δανεισμό.