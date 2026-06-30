Οι καλύτερες ασκήσεις για όσους γυμνάζονται στις διακοπές

Οι διακοπές είναι μεν για να ξεκουράζεσαι, αλλά αν ανήκεις σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που δεν μπορεί να περάσει μια εβδομάδα χωρίς να ιδρώσει έστω και λίγο, δεν χρειάζεται να κουβαλήσεις μαζί σου το μισό γυμναστήριο.

Άλλωστε, ανάμεσα στις βουτιές, τα κοκτέιλ και τα βραδινά τραπέζια, λίγα λεπτά άσκησης είναι αρκετά για να κρατήσεις το σώμα σου σε εγρήγορση. Και όχι, δεν μετράει ως cardio το να κυνηγάς την τελευταία ελεύθερη ξαπλώστρα.

https://www.instagram.com/p/DYyYeOQSnkF/

Το σημαντικότερο στις διακοπές

Στόχος δεν είναι να χτίσεις το σώμα του επόμενου Mr. Olympia μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, αλλά να μη χάσεις τη φόρα σου, να κινηθείς λίγο παραπάνω και να επιστρέψεις χωρίς να νιώθεις ότι ξεκινάς από το μηδέν.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές που χωράνε και ένα παγωτό και μια προπόνηση. Αρκεί να γίνουν με αυτή ακριβώς τη σειρά.

Push-ups

Ο βασιλιάς των ασκήσεων. Δεν χρειάζεσαι ποτέ εξοπλισμό, ενεργοποιείς στήθος, ώμους και τρικέφαλους και γίνεται κυριολεκτικά παντού. Στην αυλή, στην παραλία ή στο μπαλκόνι του δωματίου σου. Ό,τι καλύτερο.

Squats

Τα πόδια δεν παίρνουν άδεια επειδή πήγες σε νησί. Τα squats δυναμώνουν γλουτούς και μηρούς, ενώ ανεβάζουν και τους παλμούς της καρδιάς χωρίς να χρειάζεται ούτε ένα μηχάνημα.

Plank

Η άσκηση που μοιάζει εύκολη... μέχρι να περάσουν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Δυναμώνει τον κορμό, βελτιώνει τη σταθερότητα και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από λίγο χώρο και αρκετή υπομονή. Όσο πιο υπομονετικός, τόσο το καλύτερο. Μόνο φρόντισε να μην καείς από την υπομονή.

Burpees

Ναι, όλοι τα μισούν, όλοι όμως γνωρίζουν ότι κάνουν δουλειά. Αν έχεις μόνο δέκα λεπτά στη διάθεσή σου, λίγα burpees αρκούν για να θυμηθείς γιατί τα αποφεύγεις όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

Sprint στην άμμο

Αν βρίσκεσαι σε παραλία, εκμεταλλεύσου τη. Μερικά σύντομα σπριντ στην άμμο ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση της προπόνησης και ενεργοποιούν περισσότερους μύες σε σχέση με το τρέξιμο στην άσφαλτο. Απλώς κοίτα πρώτα να μην περάσεις πάνω από τις πετσέτες των διπλανών.

Το πρόγραμμα των 20 λεπτών

15 push-ups 20 squats 45'' plank 10 burpees 30'' sprint ή γρήγορο τρέξιμο

Ξεκουράσου για ένα λεπτό και επανάλαβε τον κύκλο 3-4 φορές. Μετά από αυτό, όπως λέει και ο Scarface, «The World is Yours».