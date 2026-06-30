Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό «αντίο» της Ίντερ στον Στέφαν Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού, φτάνοντας σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι. Μία υπόθεση που βρισκόταν εδώ και καιρό σε εξέλιξη από τους ανθρώπους του συλλόγου και ιδιαίτερα τον Στέφανο Κοτσόλη, ολοκληρώθηκε με τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό να υπογράφει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προανήγγειλε την απόκτηση του έμπειρου στόπερ μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ανεβάζοντας τον ενθουσιασμό των φιλάθλων.

Την ίδια στιγμή, η Ίντερ αποχαιρέτησε τον Ολλανδό αμυντικό με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα. Ο Ντε Φράι φόρεσε τη φανέλα των «νερατζούρι» για οκτώ χρόνια, καταγράφοντας 295 συμμετοχές, 13 γκολ, οκτώ ασίστ και κατακτώντας συνολικά εννέα τίτλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ίντερ:

«Με κάλεσαν εδώ για να χτίσω ένα τείχος». Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Στέφαν Ντε Φράι είπε αυτά τα λόγια στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της Ίντερ. Ήταν μια υπόσχεση προς τον κόσμο των «νερατζούρι», μια δήλωση αυτοπεποίθησης. Αυτό το τείχος αποδείχθηκε τόσο κομψό όσο και ανθεκτικό: αρκετά ισχυρό για να αντέξει κάθε πρόκληση, αποτελώντας τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκαν τόσες επιτυχίες της Ίντερ στα οκτώ χρόνια που ο Στέφαν Ντε Φράι φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

Εμπιστευτήκαμε τον Στέφαν, αναθέτοντάς του την ευθύνη για την οικοδόμηση της άμυνάς μας. Τούβλο τούβλο. Σεζόν με τη σεζόν. Αξιόπιστος, ψύχραιμος και αμετακίνητος. Κομψός με την μπάλα στα πόδια, αποτελεσματικός στο χτίσιμο από πίσω, κυριαρχικός στον αέρα και δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες. Με το μυστρί στο ένα χέρι και το κονίαμα στο άλλο, τοποθετούσε κάθε «τούβλο» με φροντίδα και ακρίβεια. Ίσως, σε εκείνες τις στιγμές, να σκεφτόταν τα τείχη της γενέτειράς του, του Ρότερνταμ, εκεί όπου μεγάλωσε, όπου έμαθε την τέχνη της άμυνας και όπου ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι».