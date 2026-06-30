· ΠΑΟΚ

«Η Κοπεγχάγη θα αποχαιρετήσει τον Χατζηδιάκο»

Δημοσιεύματα από τη Δανία θέλουν την Κοπεγχάγη να μη συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα παίκτη ο οποίος φέρεται να «κοιτάζει» την επιστροφή του στην Ελλάδα.  

«Η Κοπεγχάγη θα αποχαιρετήσει τον Χατζηδιάκο»
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Τα νέα από τη Δανία μάλλον είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Παντελής Χατζηδιάκος δε θα συνεχίσει στην ομάδα της Κοπεγχάγης, με τον Έλληνα παίκτη να είναι έτοιμος να επιστρέψει στη χώρα μας.

Ο Έλληνας στόπερ αγωνίζεται στην Κοπεγχάγη την τελευταία διετία και τα δημοσιεύματα της Δανίας βάζουν νέα δεδομένα στο τραπέζι για το μέλλον στα «Λιοντάρια».

«Η Κοπεγχάγη αναζητά κεντρικό αμυντικό. Τα «λιοντάρια» είναι πολύ πιθανό να αποχαιρετήσουν τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από την Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ,

Μάλιστα, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Κοπεγχάγη έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο της παίκτης για τη θέση του στόπερ.

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