Επίσημη η «βόμβα»: Ανακοινώθηκε από την Σικάγο Φάιερ ο Λεβαντόφσκι

Έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη Σικάγο Φάιρ του MLS να ανακοινώνει την απόκτηση του εμβληματικού Πολωνού.

Ο Λεβαντόφσκι έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον εκπρόσωπό του, Πίνι Ζάχαβι, προκειμένου να εξετάσει από κοντά την πρόταση της ομάδας του Σικάγο.

Κατά την παραμονή του στην πόλη, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, ενημερώθηκε για το αγωνιστικό πλάνο και είχε επαφές με τη διοίκηση, πριν δώσει τη θετική του απάντηση.

«Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε με τον Τζο Μανσουέτο, ξεκινήσαμε να χτίσουμε έναν σύλλογο παγκόσμιας κλάσης που θα εμπνέει μεγαλείο, θα ενώνει το Σικάγο και θα κερδίζει πρωταθλήματα.

Ο Ρόμπερτ ενσαρκώνει αυτές τις αξίες και αντιπροσωπεύει τα πρότυπα που αξίζει σε αυτή την πόλη: έναν πρωταθλητή και έναν ανταγωνιστή. Η άφιξή του ενισχύει τη φιλοδοξία μας να διεκδικούμε τρόπαια και ανεβάζει τα πρότυπα για τον σύλλογο σε ύψη αντάξια αυτής της πόλης.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του και να δούμε το Σικάγο να πρωταγωνιστεί γιατί είναι ένα από τα πιο σεβαστά αθλητικά είδωλα στον κόσμο», τόνισε ο προπονητής της Σικάγο Φάιερ, Γκρεγκ Μπερχάλτερ.