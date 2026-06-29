Πλησιάζει σε Ακλιούς και Ντιομαντέ η Παρί Σεν Ζερμέν

Τα μεταγραφικά της ζητήματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου θέλει να κλείσει η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, με τις περιπτώσεις των Γιάν Ντιομαντέ και Μαγκνές Ακλιούς να οδεύουν σε καλό δρόμο.

Για τον Ακλιούς, οι συζητήσεις «εξελίσσονται θετικά», παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους και την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο με την Εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το βασικό σημείο των διαπραγματεύσεων αφορά το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, καθώς η Μονακό αξιώνει περίπου 70 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για την παραχώρηση του 23χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού.

Ο ίδιος ο Ακλιούς είχε αποφύγει να τοποθετηθεί επί της μεταγραφικής φημολογίας πριν από λίγες ημέρες.

«Καταλαβαίνω γιατί τίθεται αυτή η ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και είμαι χαρούμενος που συμμετέχω. Θέλουμε να παραμείνουμε απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτή τη διοργάνωση», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο της Γαλλίας κοντά στη Βοστώνη.

Την ίδια ώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλήτρια Ευρώπης των τελευταίων δύο ετών, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τη Λειψία για την απόκτηση του Ιβοριανού επιθετικού Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος επίσης συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ντιομαντέ προορίζεται να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Γκονσάλο Ράμος, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Παρί και τη Μίλαν για τη μετακίνησή του στους «ροσονέρι».

Παράλληλα, ο Νοτιοκορεάτης Λι Κανγκ-ιν είναι πιθανό να αποχωρήσει από το Παρίσι, εφόσον κατατεθεί πρόταση που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας. Στη Μονακό, όπου η οικονομική επιτροπή του γαλλικού ποδοσφαίρου (DNCG) έχει ζητήσει έλεγχο και περιορισμό του μισθολογικού κόστους, βασικός στόχος είναι η μείωση των αποδοχών του ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κρεπέν Ντιατά δεν θα παραμείνει στον σύλλογο μετά τη λήξη του συμβολαίου του, ενώ δεν θα συνεχίσουν ούτε οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν δανεικοί την περασμένη σεζόν, ο Σιμόν Αντινγκρά και ο Βάουτ Φάες. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον Άγιαξ για την πώληση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Κάιο Ενρίκε.