· Μέμφις Γκρίζλις · Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Στους Μπλέιζερς με ανταλλαγή ο Μοράντ

Στην παραχώρηση του Τζα Μοράντ προχώρησαν οι Μέμφις Γκρίζλις, στέλνοντας το μεγάλο τους αστέρι στους Μπλέιζερς με αντάλλαγμα τους Τζέραμι Γκραντ και Κρις Μάρεϊ.

Στους Μπλέιζερς με ανταλλαγή ο Μοράντ
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Την απόφαση να ανταλλάξουν τον Τζα Μοράντ πήραν οι Μέμφις Γκρίζλις, στέλνοντας τον 26χρονο γκαρντ και μεγάλο αστέρι της ομάδας στο Πόρτλαντ, λαμβάνοντας πίσω ως αντάλλαγμα τους Τζέραμι Γκραντ και Κρις Μάρεϊ.

Ο 26χρονος γκαρντ (δύο φορές All-Star) θεωρείται δικαίως ένα από τα πιο ακατέργαστα ταλέντα στα αμερικανικά παρκέ, αν και η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές την κοινή γνώμη. H περσινή χρονιά αποδείχθηκε «εφιάλτης» τόσο για το Μέμφις όσο και για τον ίδιο εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού που τον άφησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης

Σε 327 αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του NBA, ο ηγέτης του Μέμφις μετρά κατά μέσο όρο 22.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ.

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