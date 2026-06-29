· Αστέρας Τρίπολης · Μπότεφ Πλόβντιβ

Αστέρας AKTOR: Ανακοίνωσε την πώληση του Οκό στην Μπότεφ Πλόβντιβ

Την πώληση του Τσιντέρα Οκό στην βουλγαρική Μπότεφ Πλόβντιβ ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR.

Αστέρας AKTOR: Ανακοίνωσε την πώληση του Οκό στην Μπότεφ Πλόβντιβ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Βουλγαρία και την Μπότεφ Πλόβντιβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο επιθετικός του Αστέρα AKTOR Τσιντερά Οκό, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες.

Ο 23χρονος Νιγηριανός κατέγραψε συνολικά 24 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Αστέρα με απολογισμό τέσσερα γκολ σε 787' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Chidera Michael Okoh στην ομάδα της Βουλγαρίας, PFC Botev Plovdiv.

Ευχαριστούμε τον Chidera για την προσφορά του τόσο στην Α' όσο και στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR τα δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».

Δήλωση του Τσιντέρα Οκό:

«Ευχαριστώ πολύ τον ΑΣΤΕΡΑ, τη διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για αυτά τα δύο πολύτιμα χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα. Ευχαριστώ για τον σεβασμό, εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία, την αξίζει. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη στήριξη, ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για εμένα. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την ομάδα και ασφαλώς να χαίρομαι για τις νίκες της».

COMMENTS
LATEST NEWS
03:45 MUNDIAL

Live: Ολλανδία - Μαρόκο

03:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα Highlights από την ιστορική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας

02:31 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η Παραγουάη έστειλε… σπίτι της τη Γερμανία – Την απέκλεισε στα πέναλτι!

01:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Πανιώνιο ο Σταυρακούκας

23:52 NBA

Στους Μπλέιζερς με ανταλλαγή ο Μοράντ

23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίχνει «άκυρο» στη Μπαρτσελόνα και ανανεώνει με τη Μπάγερν ο Κέιν

23:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη η «βόμβα»: Ανακοινώθηκε από την Σικάγο Φάιερ ο Λεβαντόφσκι

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλησιάζει σε Ακλιούς και Ντιομαντέ η Παρί Σεν Ζερμέν

23:15 MUNDIAL

LIVE: Γερμανία - Παραγουάη

23:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στις 10 Ιουλίου και τίθεται στη διάθεση του Νίστρουπ ο Πελίστρι

22:51 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Ανακοίνωσε την πώληση του Οκό στην Μπότεφ Πλόβντιβ

22:35 MUNDIAL

Γερμανία - Παραγουάη: Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας