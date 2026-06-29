Αστέρας AKTOR: Ανακοίνωσε την πώληση του Οκό στην Μπότεφ Πλόβντιβ

Στη Βουλγαρία και την Μπότεφ Πλόβντιβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο επιθετικός του Αστέρα AKTOR Τσιντερά Οκό, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες.

Ο 23χρονος Νιγηριανός κατέγραψε συνολικά 24 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Αστέρα με απολογισμό τέσσερα γκολ σε 787' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Chidera Michael Okoh στην ομάδα της Βουλγαρίας, PFC Botev Plovdiv.

Ευχαριστούμε τον Chidera για την προσφορά του τόσο στην Α' όσο και στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR τα δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».

Δήλωση του Τσιντέρα Οκό:

«Ευχαριστώ πολύ τον ΑΣΤΕΡΑ, τη διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για αυτά τα δύο πολύτιμα χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα. Ευχαριστώ για τον σεβασμό, εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία, την αξίζει. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη στήριξη, ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για εμένα. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την ομάδα και ασφαλώς να χαίρομαι για τις νίκες της».