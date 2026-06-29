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Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με άρωμα από NBA και EuroLeague οι κλήσεις του Καναδά για το παράθυρο

Τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την χώρα στους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έκανε γνωστούς ο Καναδάς, με τα ονόματα των Κεμ Μπιρτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Μφιόντου Καμπενγκέλε να ξεχωρίζουν στις κλήσεις του Γκόρντον Χέρμπερτ.

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με άρωμα από NBA και EuroLeague οι κλήσεις του Καναδά για το παράθυρο
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Με όλα τις τα όπλα διαθέσιμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ του Καναδά στρέφει την προσοχή της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκόρντον Χέρμπερτ, ανακοίνωσε τους 16 εκλεκτούς του για τις επίσημες υποχρεώσεις του Ιουλίου, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο.

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται ο σέντερ του Άρη, Κεμ Μπιρτς ενώ τα βλέμματα μαγνητίζει η παρουσία του σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και δύο φορές MVP του NBA, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, καθώς και του Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος ξεχωρίσε στη φετινή EuroLeague με τη φανέλα της Dubai BC.

Οι Καναδοί έχουν μπροστά τους δύο εντός έδρας αναμετρήσεις. Αρχικά θα υποδεχθούν το Πουέρτο Ρίκο το Σάββατο (4/7, 2:10) και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν τη Τζαμάικα την Τρίτη (7/7, 2:10).

Οι κλήσεις του Καναδά:

Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, Τσαρλς Μπεντιακό, Ααρόν Μπεστ, Κεμ Μπιρτς, Ντίλον Μπρουκς, Μάρκους Καρ, Κισόν Τζορτζ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Μφιόντου Καμπενγκέλε, Τόμας Κένεντι, Λέοναρντ Μίλερ, Άντριου Νέμπχαρντ, Κάσιους Ρόμπερτσον, Τζάκσον Ρόου, Κάιλ Γουίλτζερ.

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