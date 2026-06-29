«Βόμβα» μεγατόνων στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Αρπάζει» τον Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια

Μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι, μετά από μια χρονιά χωρίς τίτλους, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να βρίσκεται στην έξοδο και τον εκλεκτό για τον πάγκο να έχει ήδη βρεθεί.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε «θραύση» φέτος καθοδηγώντας τη Βαλένθια, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της «Βασίλισσας», με την διοίκηση της Ρεάλ να δείχνει έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ώστε να «σπάσει» το συμβόλαιό του με τις «νυχτερίδες» και να του προσφέρει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Παράλληλα, η Ρεάλ έχει στρέψει το βλέμμα της και στο ρόστερ της Βαλένθια, ούσα έτοιμη να προσφέρει έως και 11 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Χάιμε Πραντίγια.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Βαλένθια, με τους «πορτοκαλί» να αντιμετωπίζουν ήδη ένα μεγάλο κύμα φυγής βασικών στελεχών (Μπράξτον Κι, Ζαν Μοντέρο, Μπράνκου Μπαντιό και Σέρχιο Ντε Λαρέα), και η πιθανή απώλεια του αρχιτέκτονα της φετινής της επιτυχίας δημιουργεί αναμφίβολα ένα δυσαναπλήρωτο κενό.