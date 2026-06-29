«Τρέλα» στη Ρεάλ για Πραντίγια: 11 εκατομμύρια για 5 χρόνια

Ένας εκ των μεγάλων στόχων το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Χάιμε Πραντίγια ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν σε Ισπανία και Euroleague με τη φανέλα της Βαλένθια.

Όπως αναφέρει η MARCA, η Ρεάλ προσφέρει 11 εκατομμύρια για πέντε χρόνια στον Ισπανό ψηλό, ενώ είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το buy-out του παίκτη που ανέβηκε στο 1.5 εκατομμύριο.

Ο Πραντίγια μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 44 παιχνίδια στη EuroLeague, ξεκινώντας στα 32 ως πενταδάτος.