· Ρεάλ Μαδρίτης

«Τρέλα» στη Ρεάλ για Πραντίγια: 11 εκατομμύρια για 5 χρόνια

Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια είναι η «Βασίλισσα».

«Τρέλα» στη Ρεάλ για Πραντίγια: 11 εκατομμύρια για 5 χρόνια
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Ένας εκ των μεγάλων στόχων το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Χάιμε Πραντίγια ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν σε Ισπανία και Euroleague με τη φανέλα της Βαλένθια.

Όπως αναφέρει η MARCA, η Ρεάλ προσφέρει 11 εκατομμύρια για πέντε χρόνια στον Ισπανό ψηλό, ενώ είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το buy-out του παίκτη που ανέβηκε στο 1.5 εκατομμύριο.

Ο Πραντίγια μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 44 παιχνίδια στη EuroLeague, ξεκινώντας στα 32 ως πενταδάτος.

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