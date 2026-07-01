· Βιλερμπάν

Στη Βιλερμπάν ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ.

Στη Βιλερμπάν ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ
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Μετά την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο, η Βιλερμπάν συνεχίζει την ενίσχυση της περιφέρειάς της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ.

Ο Γερμανός γκαρντ, ο οποίος το 2025 αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στη EuroLeague, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα.

Ο 30χρονος άσος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με την Ανατολού Εφές, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 11 βαθμούς αξιολόγησης σε 28:47 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι στην EuroLeague.

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