Στη Βιλερμπάν ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ

Μετά την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο, η Βιλερμπάν συνεχίζει την ενίσχυση της περιφέρειάς της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ.

Ο Γερμανός γκαρντ, ο οποίος το 2025 αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στη EuroLeague, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα.

Ο 30χρονος άσος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με την Ανατολού Εφές, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 11 βαθμούς αξιολόγησης σε 28:47 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι στην EuroLeague.