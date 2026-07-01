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ΠΑΟΚ: Πήρε «πράσινο φως» από τη ΓΓΑ για το προπονητικό κέντρο στη Θέρμη

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει σταθερά τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου.

ΠΑΟΚ: Πήρε «πράσινο φως» από τη ΓΓΑ για το προπονητικό κέντρο στη Θέρμη
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει σταθερά τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου στη Θέρμη, καταγράφοντας μία ακόμη σημαντική εξέλιξη.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά εξασφάλισε την έγκριση λειτουργικότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ένα κομβικό βήμα που φέρνει το φιλόδοξο έργο πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Η θετική γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός του νέου αθλητικού κέντρου είναι πλήρως εναρμονισμένος με το ισχύον θεσμικό και πολεοδομικό πλαίσιο. Παράλληλα, πιστοποιεί πως ο φάκελος που κατατέθηκε πληροί όλες τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές προδιαγραφές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούσε βασική προϋπόθεση ώστε η αρμόδια Πολεοδομία να μπορέσει να προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας

Το έργο εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση, με τον σχετικό φάκελο να οδηγείται στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Εκεί θα αξιολογηθούν η αρχιτεκτονική μελέτη, η αισθητική ταυτότητα και η ογκοπλασία των εγκαταστάσεων, ώστε να δοθεί η αντίστοιχη έγκριση.

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, θα ακολουθήσει η υποβολή των υπόλοιπων απαιτούμενων τεχνικών μελετών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τελική έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Στόχος η έναρξη των εργασιών στις αρχές του 2027

Στον ΠΑΟΚ παραμένουν προσηλωμένοι στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Η επιδίωξη είναι η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου προπονητικού κέντρου.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον σύλλογο, καθώς οι σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θέρμη αναμένεται να αποτελέσουν τη νέα βάση όλων των ποδοσφαιρικών τμημάτων του ΠΑΟΚ, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την καθημερινή λειτουργία της πρώτης ομάδας όσο και την ανάπτυξη των ακαδημιών για τα επόμενα χρόνια.

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