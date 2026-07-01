Παναθηναϊκός: Νέο πρόσωπο δίπλα στον Στέφανο Κοτσόλη

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ενίσχυση της οργανωτικής του δομής, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Δημήτρη Γκούμα στο «τριφύλλι».

Ο έμπειρος ποδοσφαιρικός αναλυτής και στέλεχος αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, Στέφανου Κοτσόλη, ενισχύοντας το επιτελείο που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της ομάδας.

Η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται στη φιλοσοφία των «πράσινων» για στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με ανθρώπους που διαθέτουν διεθνή εμπειρία, σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη και σημαντικές παραστάσεις από κορυφαίους οργανισμούς του εξωτερικού.

Επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε

Η σχέση του Δημήτρη Γκούμα με τον Παναθηναϊκό δεν είναι καινούργια. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έγιναν στην Ακαδημία του συλλόγου, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε και στο επιτελείο της πρώτης ομάδας, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από το εσωτερικό του οργανισμού.

Τα τελευταία χρόνια ακολούθησε διεθνή πορεία, αναλαμβάνοντας ρόλους που αφορούσαν την ανάλυση αγώνων, το scouting, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών, αλλά και τον συνολικό ποδοσφαιρικό σχεδιασμό.

Πλούσιο βιογραφικό με διεθνείς παραστάσεις

Ο Δημήτρης Γκούμας έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πλέον αναγνωρισμένους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς διεθνώς. Ξεχωρίζει η παρουσία του στην Aspire Academy του Κατάρ, ένα από τα κορυφαία κέντρα ανάπτυξης ταλέντων παγκοσμίως, ενώ αποτέλεσε και μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ολυμπιακής ομάδας της χώρας.

Παράλληλα, εργάστηκε σε συλλόγους όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρίο Άβε, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός σταθμός στην καριέρα του ήταν η συνεργασία του με τον Άγιαξ, έναν οργανισμό που θεωρείται πρότυπο στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και στον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται επίσης τετραετής παρουσία στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις εμπειρίες του σε επίπεδο κορυφαίων διοργανώσεων.

Οι αρμοδιότητές του στον Παναθηναϊκό

Στον νέο του ρόλο, ο Γκούμας θα βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τον Στέφανο Κοτσόλη και το προπονητικό επιτελείο, συμμετέχοντας ενεργά στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων του θα είναι ο συντονισμός του δικτύου scouting, η αξιολόγηση ποδοσφαιριστών, η υποστήριξη του μεταγραφικού σχεδιασμού, αλλά και η συνολική οργάνωση διαδικασιών που αφορούν την αγωνιστική ανάπτυξη της ομάδας.

Επένδυση στη γνώση και την τεχνογνωσία

Η επιστροφή του Δημήτρη Γκούμα επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Παναθηναϊκού να επενδύσει όχι μόνο στην αγωνιστική ενίσχυση του ρόστερ, αλλά και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Η παρουσία στελεχών με εξειδίκευση στην ανάλυση, το scouting και τον αγωνιστικό σχεδιασμό αποτελεί βασικό κομμάτι του νέου μοντέλου λειτουργίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συλλόγου και την περαιτέρω αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας.