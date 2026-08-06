Η Ρεάλ έκανε δικό της τον Ντιομαντέ για 130 εκατ. ευρώ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε δικό της τον Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών και θα παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το καλοκαίρι του 2033.

Σύμφωνα με τη Marca, η «Βασίλισσα» θα καταβάλει στη Λειψία το ποσό των 130 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 19χρονου ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κέρδος για τον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος είχε αποκτήσει τον Ντιομαντέ μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ιβοριανός άσος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Λειψία, καταγράφοντας 36 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Γερμανίας, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ.

Παράλληλα, ο Ντιομαντέ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.