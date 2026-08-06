· Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ έκανε δικό της τον Ντιομαντέ για 130 εκατ. ευρώ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Γιαν Ντιομαντέ, με το deal να φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Η Ρεάλ έκανε δικό της τον Ντιομαντέ για 130 εκατ. ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε δικό της τον Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών και θα παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το καλοκαίρι του 2033.

Σύμφωνα με τη Marca, η «Βασίλισσα» θα καταβάλει στη Λειψία το ποσό των 130 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 19χρονου ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κέρδος για τον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος είχε αποκτήσει τον Ντιομαντέ μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ιβοριανός άσος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Λειψία, καταγράφοντας 36 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Γερμανίας, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ.

Παράλληλα, ο Ντιομαντέ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:05 MVP

Μήπως χρειαζόμαστε όλοι λίγο «Γκρεγκ Πόποβιτς» στη ζωή μας;

15:38 SUPER LEAGUE

Γιαννούλης: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

15:15 EUROLEAGUE

EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»

15:11 MVP

Το «La Casa de Papel» του Ρόδρι σημαίνει αλλαγή εποχής στη Μπαρτσελόνα

14:42 SUPER LEAGUE

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε

14:32 MVP

Η αντρική περιποίηση έγινε η απαραίτητη τελευταία «στάση» πριν τις διακοπές

14:09 ONSPORTS

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τους Νακάμπα και Τζενεπό

13:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάγιερ - «Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου»

13:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπλόκο στο ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακύρωσε τον διαγωνισμό και όρισε νέο για τις 10 Σεπτέμβρη

12:51 MVP

Brock Lesnar: Now the Beast can finally rest..

12:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας