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Άγγλος δημοσιογράφος: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες Μπρέντφορντ και Παναθηναϊκού για Γένσεν»

Ο Ντομ Σμιθ αποκάλυψε πως ο Δανός χαφ δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, παρά την έντονη φημολογία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες. 

Άγγλος δημοσιογράφος: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες Μπρέντφορντ και Παναθηναϊκού για Γένσεν»
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Το όνομα του Ματίας Γένσεν «παίζει» στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό. Ο Δανός χαφ της Μπρέντφορντ, φερόταν να είναι η βασική επιλογή των «πράσινων» για τη μεσαία γραμμή. Κάτι που εδώ και εβδομάδες φαινόταν να υποχωρεί.

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε έντονη φημολογία, πως θα υπάρξει αναθέρμανση της υπόθεσης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει. Κι αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος, Ντομ Σμιθ, με ρεπορτάζ που δημοσίευμα στη «The Standard», ξεκαθάρισε την υπόθεση σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες. Τονίζοντας πως δεν υπάρχουν επαφές των ομάδων και πως ο Γένσεν δεν θα έρθει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Φήμες που δείχνουν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία, κυκλοφορούν στα ελληνικά Μέσα ενημέρωσης από τον Ιούνιο. Ωστόσο, η Standard Sport γνωρίζει ότι δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες μεταξύ των δύο συλλόγων και ο Γένσεν δεν αναμένεται να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι.

Ο Δανός μέσος συμμετείχε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μπρέντφορντ, η οποία ενεργοποίησε την επιλογή της να επεκτείνει αυτόματα το συμβόλαιό του για άλλους 12 μήνες, μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Αυτό ενισχύει τη θέση της σε ό,τι αφορά στο μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον Γένσεν».

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