Τεράστια ζήτηση για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας – Με 1.600 οπαδούς για την πρόκριση το «τριφύλλι»!

Η κακή εμφάνιση και το κακό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, δεν πτόησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» μέσα στον Αύγουστο, στην πιο… χαλαρή εβδομάδα του χρόνου (αυτή του Δεκαπενταύγουστου), δείχνουν τεράστια ζήτηση για να είναι δίπλα στο «τριφύλλι» στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Εκεί, την Τρίτη (11/8), οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν από την ΤΣΣΚΑ 1948, στη ρεβάνς του γ’ προκριματικού στο Conference League. Εκεί θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του Παναθηναϊκού.

Η ζήτηση είναι τεράστια, κυρίως από τους Παναθηναϊκούς της βορείου Ελλάδας. Ήδη έχουν κάνει… φτερά 1.000 εισιτήρια. Με τη «δίψα» του κόσμου να οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι «πράσινοι» θα εξαντλήσουν τα 1.600 εισιτήρια που έχουν στη διάθεσή τους!

Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες Παναθηναϊκοί, αφήνουν τις παραλίες, τις διακοπές, τα νησιά, για να βρεθούν στη Βουλγαρία και να κάνουν... κατάληψη στη Σόφια. Για να ενισχύσουν την ομάδα τους!