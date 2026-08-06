Δεν… συγκινείται η UEFA από την ανακοίνωση της FIFA

Η συγγνώμη της FIFA στις Ομοσπονδίες, αλλά και η στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο, έφεραν την αντίδραση της UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, συνεχίζει να τηρεί την ίδια σκληρή στάση απέναντι στον πρόεδρο της FIFA.

Ουσιαστικά η απόφαση της UEFA είναι να μην μετέχουν οι χώρες-μέλη της στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ούτε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Με στόχο να «ρίξει» τον Ινφαντίνο.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, αναφέρει ουσιαστικά πως η στάση της FIFA οφείλεται στην εξάρτιση που έχουν όλοι από τον Ινφαντίνο. Αναλυτικά:

«Από το περασμένο Σάββατο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει χάσει τη στήριξή μας και αυτό δεν έχει αλλάξει. Η ανακοίνωση πως εργαζόμενοι στη FIFA, με θέσεις που φυσικά εξαρτώνται από την παρουσία του Ινφαντίνο στην προεδρία, βρίσκονται στην ίδια σελίδα μαζί του, δεν αλλάζει κάτι για εμάς».