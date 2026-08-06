Ρόδρι: Είπε το «ναι» στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του Ρόδρι και κατάφερε να αποσπάσει τη θετική του απάντηση. Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους.

Πλέον, το επόμενο βήμα για τους «μπλαουγκράνα» είναι να έρθουν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, καλύπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις των «Πολιτών» για την παραχώρηση του Ισπανού μέσου.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα και στη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ενδιαφερόταν έντονα για την απόκτηση του Ρόδρι, αλλά δεν προχώρησε εγκαίρως τις κινήσεις της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ρόδρι έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι πως έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, φέρνοντας τους Καταλανούς σε θέση ισχύος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.