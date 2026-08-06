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ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Ενδεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το βασικό σχήμα κόντρα στους Βέλγους. 

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Ενδεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει
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Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Άντερλεχτ. Θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης από τον γ’ προκριματικό του Europa League. Ο Αλέσιο Λίσιο στο ματς της Τούμπας, επιλέγει δοκιμασμένο σχήμα. Αυτό που πήρε την πρόκριση κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα οι Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και Γκόμες. Οι Ζαφείρης και Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Σε ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον επιθετικό, φυσικά ο Κωνσταντέλιας. Ζίβκοβιτς και Τάισον στα «φτερά», με τον Μύθου σέντερ φορ.

Η Άντερλεχτ θα ξεκινήσει με τους: Κούζεμανς – Μάαμαρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ – Γιανσάνα, Κάνα, Άμπρος, Ονία-Σέκε, Τσβέτκοβιτς – Σίκαν.

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