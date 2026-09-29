Ολυμπιακός: Συμβουλές Γκονζάλες από Πινέδα - «Να κάνει θραύση στην Ελλάδα»

Τις τελευταίες μέρες ο Μεξικανός επιθετικός του Ολυμπιακού έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του, για τις υποχρεώσεις της στο πρώτο «παράθυρο» του φθινοπώρου.

Το «παρών» στην αποστολή των «τρικολόρ» δίνει και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, ο οποίος είχε περάσει μία τετραετία στην Ελλάδα και γνωρίζει πολύ καλά από πρόσωπα και καταστάσεις.

Μάλιστα, στο περιθώριο της προετοιμασίας του Μεξικού, ο 30χρονος χαφ μίλησε για το «μυρμήγκι» και τις συζητήσεις τους για την Ελλάδα. «Συζητήσαμε κάποια πράγματα για το πώς είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ξέρουμε την ποιότητά του ως παίκτη και ότι πετυχαίνει πολλά γκολ. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπεις Μεξικανούς να ανοίγουν πόρτες σε άλλες χώρες», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το πιο σημαντικό είναι να του ευχηθούμε τα καλύτερα, να τα πάει περίφημα και να κάνει θραύση. Ξέρουμε ότι διαθέτει το ταλέντο, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πετύχει πολλά γκολ και θα καταρρίψει κάποια ρεκόρ».

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) το Μεξικό θα αντιμετωπίσει το Περού σε φιλική αναμέτρηση και το επόμενο ματς είναι κόντρα στις ΗΠΑ, τα ξημερώματα της Κυριακής (04/10).