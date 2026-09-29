ΑΕΚ: Εξόφλησε την οφειλή και ζητά από την ΟΧΕ την επιστροφή των δύο βαθμών

Στην πλήρη εξόφληση του ποσού που αποτέλεσε την αφορμή για την αφαίρεση δύο βαθμών από την ομάδα ανδρών στην Handball Premier προχώρησε η ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει η Ένωση, η εξόφληση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (28/9), εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για το ζήτημα που είχε αναφέρει από την αρχή μετά την απόφαση της ΟΧΕ.

Η ΑΕΚ επικαλείται, παράλληλα, το άρθρο 6 του Κανονισμού Αγώνων της ΟΧΕ, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει τους βαθμούς σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής, βάσει της συμφωνίας μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων.

Με δεδομένο ότι η οφειλή εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα, η ΑΕΚ αναμένει πλέον την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον κανονισμό. Οι «κιτρινόμαυροι» ζητούν ουσιαστικά από την ΟΧΕ να προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή των δύο βαθμών στην ομάδα ανδρών της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, σε συνέχεια της από 25.09.2026 βιαστικής επιστολής της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) σχετικά με την επιβολή ποινής αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την ομάδα ανδρών του Σωματείου μας στο πρωτάθλημα Handball Premier, ολοκληρώθηκε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, εντός του προγραμματισμένου και προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και όπως είχαμε επισημάνει εξ αρχής, η πλήρης εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Αγώνων της ΟΧΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής, με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων.

Κατόπιν της πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης, η ΑΕΚ αναμένει την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό και την επίσημη ανακοίνωση της ΟΧΕ για την επαναφορά των δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του Σωματείου μας».