Βild: «Ο πατέρας του Καρέτσα του απαγόρευε να σουτάρει όταν ήταν μικρός»

Η... οδυνηρή νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη «Μάνσαφτ» στο Άουγκσμπουργκ ακόμα συζητείται έντονα στη Γερμανία, με την BILD μάλιστα στην έκδοση της εφημερίδας να φέρνει στο προσκήνιο μια άγνωστη ιστορία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τα παιδικά του χρόνια, όταν ο πατέρας του... δεν τον άφηνε να βάζει γκολ.

Εκτός από τη δεινή του ικανότητα με τη μπάλα στα πόδια και το χάρισμά του να εκθέτει με μια μόνο επαφή τους αμυντικούς, όπως τον Μπουρκάρντ, ο Καρέτσας από μικρός είχε έφεση στο σκοράρισμα, καθώς όπως αναφέρει η BILD, όταν ήταν μικρότερος ο Έλληνας σταρ σε μια σεζόν είχε σημειώσει περισσότερα από 200 γκολ.

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Έτσι, ο πατέρας του, Βάιος που είχε αναλάβει την προπόνησή του, του είχε θέσει έναν ασυνήθιστο περιορισμό προκειμένου ο Καρέτσας να βάζει στο παιχνίδι και τους συμπαίκτες του και να αναπτύξει και τις ικανότητές του ως Playmaker.

Προκειμένου λοιπόν να σταματήσει να ψάχνει συνεχώς το γκολ και να μπορέσει να αναπτύξει και τις υπόλοιπες πτυχές του παιχνιδιού του, ο πατέρας του Καρέτσα το είχε επιβάλλει τον περιορισμό να μη σουτάρει και να ψάχνει συνεχώς πάσες στους ελεύθερους συμπαίκτες του.

Στο δημοσίευμα της ΒILD εμπεριέχεται και μια όμορφη ιστορία για την αγάπη της οικογένειας του Καρέτσα για τον ΠΑΟΚ. Τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από μια προπόνηση στο Βέλγιο, πατέρας και γιος ταξίδεψαν ως τη Γερμανία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Αίντραχτ Φρανκφούρτης με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ωστόσο επέστρεψαν το ίδιο βράδυ προκειμένου ο Κωνσταντίνος να πάει στο σχολείο το πρωί.