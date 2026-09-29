Εθνική Ολλανδίας: Η ασυνήθιστη επιλογή του Τσάβι που έχει μπερδέψει πολλούς ποδοσφαιριστές του

Η Εθνική μας ομάδα με δύο μυθικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον άκρως απαιτητικό 2ο όμιλο της League A του Nations League έχοντας συγκεντρώσει 6 βαθμούς, ούσα στην πρώτη θέση.

Η συνέχεια είναι εξίσου δύσκολη καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο στάδιο της Τούμπας την Ολλανδία και στη συνέχεια τη Γερμανία σε αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων στο παράθυρο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.

Από την άλλη, η Εθνική Ολλανδίας με τον Τσάβι πλέον στην άκρη του πάγκου έπειτα από το απογοητευτικό της Μουντιάλ, «έκλεψε» το «Χ» εντός έδρας στο 90΄από τη Γερμανία, ενώ κέρδισε εκτός έδρας τη Σερβία, συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς από τις δύο πρώτες αναμετρήσεις.

Επομένως, γίνεται κατανοητό πως ο κρίσιμος αγώνας με την Εθνική Ελλάδας στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (01/10, 21:45) θα γίνει με φόντο την πρώτη θέση του ομίλου.

Η επιλογή 11αδας του Τσάβι

Τις τελευταίες ώρες γνωστοποιήθηκε μια αλλαγή που έχει εφαρμόσει ο Τσάβι στους «Οράνιε» σε σχέση με τον προκάτοχό του και αφορά την αρχική 11αδα πριν από τους αγώνες.

Σε αντίθεση με τον Ρόναλντ Κούμαν που γνωστοποιούσε στους παίκτες τους βασικούς 24ωρες πριν τον αγώνα, ο Ισπανός πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, ενημερώνει τους ποδοσφαιριστές για το βασικό σχήμα μόλις 2 ώρες πριν τη σέντρα.

Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική που έχει υιοθετήσει ο Τσάβι μπερδεύει ορισμένους παίκτες, όπως γίνεται κατανοητό μέσα από τις δηλώσεις του Φαν Ντε Φεν, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως προτιμά να μαθαίνει αρκετές ώρες πριν το αν θα βρίσκεται ή όχι στην βασική 11αδα πριν από έναν αγώνα, ενώ αναφέρει πως είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνον.