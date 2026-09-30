Ενγκουμόχα: Έγινε ο νεότερος που αγωνίστηκε με την Εθνική πίσω από Ρούνεϊ και Μπέλιγχαμ

Το όνομα του με χρυσά γράμματα έγραψε στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών» χθες (29/09) το βράδυ στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τσεχία για το Nations League, ο Ρίο Ενγκουμόχα.

Ο νεαρός άσος που ξεχωρίζει από πέρυσι με την φανέλα της Λίβερπουλ κλήθηκε από τον Τόμας Τούχελ για τις αναμετρήσεις της Εθνικής Αγγλίας για το Nations League και κατέγραψε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή, περνώντας στον αγώνα στο 70ο λεπτό στη θέση του Σάκα και έγινε ο τρίτος νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε επίσημο αγώνα της εθνικής Αγγλίας σε ηλικία 18 ετών και 31 ημερών

Στη πρώτη θέση της συγκεκριμένης διάκρισης βρίσκεται ο Γουέιν Ρούνεϊ που κατέχει το ρεκόρ ως του νεαρότερου ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί με τα «Τρία Λιοντάρια» στο στήθος σε ηλικία 17 ετών και 156 ημερών, ενώ στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ σε ηλικία 17 ετών και 269 ημερών.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του Ενγκουμόχα με την Εθνική Αγγλίας, καθώς μερικούς μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Ιούνιο είχε αγωνιστεί σε φιλικό απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.