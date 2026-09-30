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Μανρέσα: Έφτασε Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης η αποστολή μετά από απίστευτη ταλαιπωρία

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έφτασε η αποστολή της Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη. 

Μανρέσα: Έφτασε Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης η αποστολή μετά από απίστευτη ταλαιπωρία
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον η Μανρέσα, η οποία ολοκλήρωσε την περιπετειώδη μετακίνησή της στην Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup.

Η αποστολή της ισπανικής ομάδας ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (29/09), όμως η κακοκαιρία που έπληξε την Καταλονία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο ταξίδι της. Η μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση από τη Βαρκελώνη είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η ανταπόκριση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, οι άνθρωποι της Μανρέσα αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Αθήνα για τη νύχτα, γεγονός που επηρέασε και το αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Η προγραμματισμένη προπόνηση στο PAOK Sports Arena το βράδυ της Τρίτης (29/09) δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η ισπανική ομάδα δεν κατάφερε να βρίσκεται εγκαίρως στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή ταξίδεψε τελικά το πρωί της Τετάρτης (30/09) από την Αθήνα και έφτασε στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της αναμέτρησης. Πλέον, οι παίκτες της Μανρέσα έχουν μπροστά τους λίγες ώρες για να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν, πριν από το τζάμπολ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

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