Στέφανος Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση με τον Ετσεβέρι στο Japan Open – Πότε θα αγωνιστεί

Ο Έλληνας τενίστας ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι.

Η βροχή έφερε αλλαγές στο πρόγραμμα της Τετάρτης (30/09) στο Japan Open, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά να αλλάξει μέρα. Ο αγώνας του 28χρονου πρωταθλητή δεν θα διεξαχθεί σήμερα (30/09), αλλά μεταφέρεται για την Πέμπτη (01/10).

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε Τσιτσιπάς και Ετσεβέρι θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα, με τον αγώνα να ξεκινάει όχι πριν από τις 06:30.