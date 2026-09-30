Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα της EuroLeague

Μετά το «διπλό» επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, την Πέμπτη (01/10, 21:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ολοκληρώσουν ιδανικά την πρώτη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και να φτάσουν στο 3-0 στη διοργάνωση. Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ομάδα της Μπολόνια.

Στο παιχνίδι της Μπολόνια θα σφυρίξουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία) και Ντένις Χάτζιτς (Κροατία).